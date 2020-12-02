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ПОЛИТИКА

Венгерские дипломаты заявили, что гимн Венгрии, который исполняли депутаты в Закарпатье, – это молитва

Во время принятия присяги депутаты Сюртовской ОТГ Закарпатской области спели национальную молитву, символизирующую принадлежность к венгерской нации, а не Венгрию, сообщили в венгерском посольстве.

Венгерские дипломаты прокомментировали исполнение гимна Венгрии в Закарпатье
Венгерские дипломаты прокомментировали исполнение гимна Венгрии в Закарпатье
Фото: pixabay.com

Венгерский гимн, который исполняли новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной общины Закарпатской области, является молитвой венгерской нации. Об этом "Европейской правде" заявили 2 декабря в посольстве Венгрии в Украине.

"Присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии. Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому). Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине", – говорится в комментарии венгерских дипломатов.

В посольстве подчеркнули, что гимн Венгрии прозвучал после гимна Украины.

"Украинская правда" отмечает, что гимн, "которому несколько сотен лет", написан венгерским поэтом Ференцем Кельчеи в 1823 году и не является классическим религиозным текстом, хотя содержит упоминания о религии.

21 ноября во время принятия присяги часть депутатов ОТО по инициативе председателя исполнила национальный гимн Венгрии. Служба безопасности Украины сообщила, что "в рамках определенной законодательством компетенции" проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях этих депутатов. 

По данным ЦИК, в Сюртовский сельский совет избраны 22 депутата: 12 – от политической силы "КМКС "Партия венгров Украины", пять – самовыдвиженцы, трое – от "За майбутнє" и двое – от "Слуги народа".

Теги: Закарпатье, религия, посольство, Венгрия, депутаты, молитва, дипломаты, гимн
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