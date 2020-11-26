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ПОЛИТИКА

МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за запрета въезда венгерскому чиновнику

24 ноября уполномоченному правительства Венгрии Иштвану Греже отказали во въезде на территорию Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что такое решение "противоречит развитию дружбы и поиску общего успеха".

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Сийярто передал украинскому послу ноту протеста
Сийярто передал украинскому послу ноту протеста
Фото: EPA

Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в министерство иностранных дел Венгрии после того, как министерскому уполномоченному Венгрии Иштвану Греже отказали во въезде в Украину. Об этом 24 ноября в видеообращении в Facebook сказал министр иностранных дел Петер Сийярто, текст его заявления опубликовало издание Hungary Today.

Запрет въезда в Украину на три года для Греже Сийярто назвал "громом среди ясного неба". В связи с этим венгерский министр проинформировал украинского посла о возражениях Венгрии и передал ноту протеста.

Сийярто добавил, что на переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой две с половиной недели назад они договорились оставить позади напряженность, которая возникла во время местных выборов в Украине, и сосредоточиться на "позитивных вопросах, которые могут стать основой для совместной истории успеха".

По словам Сийярто, запрет на въезд Греже в Украину "противоречит развитию дружбы и поиску общего успеха".

Уполномоченному правительства Венгрии Греже отказали во въезде на территорию Украины 24 ноября. В МИД Украины объяснили, что Греже нарушил положения Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил – участника избирательного процесса.

Это уже не первый случай запрета въезда венгерским чиновникам из-за проведения ими агитации накануне украинских выборов. Украина 26 октября запретила въезд в страну двум другим высокопоставленным чиновникам из Венгрии. Один из них – государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии Янош Арпад Потап. Он вел агитацию за "КМКС "Партия венгров Украины" в Закарпатье. Имя второго чиновника не сообщалось.

Кроме того, сам Сийярто в день голосования призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу "КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Теги: Украина, выборы, Венгрия, агитация, местные выборы, Любовь Непоп, Петер Сийярто
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