В Украину не пустили уполномоченного правительства Венгрии

Венгерскому политику Иштвану Греже не позволили въехать в Украину. Запрет связан с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения, отметили в МИД Украины.

Отказ на въезд венгерскому политику не касается межгосударственных отношений стран, подчеркнули в МИД Украины Фото: dpsu.gov.ua

24 ноября уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской области Венгрии и Закарпатской областью Украины Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Основанием для отказа является установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины, сказано в сообщении.

"В случае с Иштваном Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил – участника избирательного процесса", – пояснили в МИД.

В пресс-службе отметили, что решение не касается межгосударственных отношений Украины и Венгрии. Запрет въезда связан с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день голосования призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать КМКС "Партия венгров Украины". В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.