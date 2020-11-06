Кулеба: Сийярто поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами

После конфликта с венгерской стороной после агитации на местных выборах в Закарпатье министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто решили сделать правильные выводы из случившегося и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог.

Кулеба (справа): Мы поговорили о работе, COVID-19, жизни и футболе, и конечно, о последнем падении в наших отношениях Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто стороны обсудили ситуацию с вмешательством Венгрии в украинские выборы и пришли к соглашению "перевернуть страницу".

"Моя формула работы проста: я за конструктив. Мне нравится решать проблемы без пересечения "красных линий" сторон. Но если другая сторона пересекает мою "красную линию", я за то, чтобы жестко и грамотно отвечать. Отношения с соседями и у людей, и у государств – это всегда надолго, и всегда со взлетами и падениями. Людям, правда, немного легче. Они могут переехать, а государства - нет", – написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что Венгрия – важный сосед Украины, а Сийярто – коллега, с которым они много сделали для того, чтобы вывести украинско-венгерские отношения "из пике" и иметь поддержку Венгрии в ЕС и НАТО.

Кулеба сообщил, что когда узнал о болезни венгерского коллеги, написал ему сообщение с пожеланием скорой победы над коронавирусом.

"Петер прочитал и перезвонил, поблагодарил за поддержку. Мы нормально поговорили. О работе, COVID-19, жизни и футболе. Конечно, и о последнем падении в наших отношениях. Петер поддержал мое предложение перевернуть страницу, на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами. Мы оба согласны, что надо вынести правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог. Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему общему европейскому и евроатлантическому будущему", – добавил глава украинского МИД.

"Скоро снова матч между "Динамо Киев" и "Ференцварошем". Гарантированные положительные эмоции. И кто бы ни победил, уверен, что игра будет высокопрофессиональной, достойной и со взаимным уважением друг к другу. Так, как и должно быть в отношениях между нашими государствами. С Петером договорились смотреть матч вместе дистанционно и обмениваться впечатлениями в смс", – сказал Кулеба.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

19 октября в Закарпатье госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап вел агитацию за Партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС "Партия венгров Украины"), сообщала гражданская сеть "Опора". Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Сийярто в день голосования призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать КМКС. В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. 26 октября послу Венгрии Иштвану Ийдярто в МИД Украины вручили ноту протеста.

Кулеба заявил, что Украина запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области. Сийярто назвал это решение "жалким".