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В Таиланде у главы МИД Венгрии Сийярто обнаружили COVID-19

Перед вылетом из Будапешта в Азию глава МИД Венгрии Сийярто сдал негативный тест на COVID-19, а после прибытия из Камбоджи в Таиланд – положительный.

Сийярто написал, что в Таиланде о нем позаботились
Сийярто написал, что в Таиланде о нем позаботились
Фото: ЕРА

У главы МИД Венгрии Петера Сийярто подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом агентству MTI сообщил  издание спикер ведомства Мате Пачолай, информирует 4 ноября hirado.hu.

COVID-10 у дипломата выявили после прибытия в Бангкок в Таиланде, куда он прибыл на переговоры.

По данным Пачолая, Сийярто перед вылетом из Будапешта сдал негативный тест на коронавирус, после чего побывал в Камбодже с рабочим визитом.

В Facebook министр сообщил 4 ноября, что тесты на коронавирус, которые сдали жена и двое детей, показали негативный результат.

"Никому не желаю такой ситуации. Надеюсь, это не больше 10 дней, скажем, это будет достаточно долго без Сильвии, Петера и Патрика. Нам только что позвонили, что у всех троих утренний тест отрицательный", – написал Сийярто.

По его словам, власти Таиланда позаботились о нем, к нему в больницу приезжал глава Минздрава "и сумел организовать поездку домой". Глава МИД отметил, что намерен вернуться домой уже 4 ноября.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/211809080311650

В мире, по данным американского Института Джонса Хопкинса, по состоянию на 4 ноября зарегистрировано более 47,4 млн случаев COVID-19. В Венгрии таких случаев почти 91 тыс., в Камбодже – 292, в Таиланде – 3804.

Теги: Таиланд, Венгрия, переговоры, больница, Камбоджа, МИД Венгрии, Бангкок, Петер Сийярто, Минздрав, инфекция, визит, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, жена
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