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В России зафиксировали сразу два новых рекорда – по количеству заболевших и умерших от COVID-19

В России за прошедшие сутки диагностировали 19,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, умерло 389 человек.

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Общее количество инфицированных в России составило 1,6 млн
Общее количество инфицированных в России составило 1,6 млн
Фото: EPA

За прошедшие сутки в России  зафиксировали 19 768 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится на сайте "стопкоронавирус.рф". Это рекорд с начала эпидемии, пишет РБК. 

3 ноября в РФ от COVID-19 умерло 389 человек, выздоровело в стране за сутки 15 567 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (5826), Санкт-Петербурге (1031) и Московской (569),  Нижегородской  (417), Архангельской (389), Ростовской (309) областях, Красноярском крае (308) и Воронежской области (304).

В РБК сообщили, что в эти же сутки зафиксировали еще один рекорд – наибольшее количество смертей от COVID-19

В России 3 ноября от COVID-19 умерли 389 человек, 68 из них в Москве, еще 66 –  Санкт-Петербурге.

С начала пандемии в России зафиксировали 1 693 454 случаев заболевания.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по количеству больных COVID-19. Ее опережают США, Индия и Бразилия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, смерть, эпидемия, Москва, Санкт-Петербург, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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