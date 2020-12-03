Новым генсеком ОБСЕ станет немецкий дипломат Хельга Шмид

В 2021 году в ОБСЕ будет председательствовать Швеция, а в 2022 году – Польша, рассказал нынешний председатель организации, министр иностранных дел Албании Эди Рама. Он сообщил, что новым генсеком ОБСЕ вместо Томаса Греминдера станет генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Хельга Шмид.

Новым генеральным секретарем ОБСЕ станет генеральный секретарь Европейской службы внешних связей, заместитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, немецкий дипломат Хельга Шмид. Об этом на открытии 27-го заседания Совета министров ОБСЕ сказал нынешний глава организации, министр иностранных дел Албании Эди Рама, трансляция велась на канале ОБСЕ в YouTube.

"Во время этого заседания Совета министров мы утвердим новых руководителей. Генеральный секретарь – Хельга Шмид, директор Бюро демократических институтов и прав человека – Маттео Мекаччи, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ – Тереза Рибейро, верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств – Кайрат Абдрахманов. Я полностью уверен в их профессионализме и способностях", – сказал он.

Также Рама рассказал, что в 2021 году в ОБСЕ будет председательствовать Швеция, а в 2022 году – Польша.

Сейчас генсеком ОБСЕ является швейцарец Томас Греминдер.