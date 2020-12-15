Во время стычек на Майдане пострадало около 40 полицейских

На Майдане произошли стычки между предпринимателями, пытавшимися установить палаточный городок, и полицией. В результате конфликта полицейские получили ожоги глаз и другие травмы. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Во время акции протеста "Стоп локдаун", которая прошла 15 декабря на Майдане Незалежности в центре Киева, пострадали полицейские. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"Одного полицейского ударили по голове, он потерял сознание. Еще около 40 получили химические ожоги глаз", – отметили в сообщении.

Полиция пыталась помешать предпринимателям установить палатки на Майдане. Возникла потасовка. По информации полиции, участники акции распылили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

Участники инициативы "SaveФОП" начали протестовать утром 15 декабря под Верховной Радой. Они требовали отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Закроют все учреждения образования, кроме детских садов, кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, финтес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

Движение "SaveФОП" в Житомирской области уже протестовало против таких ограничений 14 декабря.