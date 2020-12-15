На Майдане произошли стычки между предпринимателями и полицией. В ход шли дымовые шашки, слезоточивый газ и палки

Полицейские начали мешать предпринимателям установить палаточный городок на Майдане Незалежности. В итоге начались стычки. Киевская полиция сообщила, что между гражданами и полицейскими возникали словесные перепалки и толкотня.

Участники акции протеста "Стоп локдаун", организатором которой является движение "SaveФОП", пытались установить на Майдане Незалежности в центре Киева палатки, но полиция воспрепятствовала этому, пишет агентство "Интерфакс" 15 декабря.

Протестующие зажгли дымовые шашки, произошли стычки между полицией и активистами.

По информации Telegram-канала "Политика страны", глава движения "SaveФОП" Сергей Доротич попытался достать из автомобиля палатки и установить их на Майдане. Полицейские начали мешать ему, заблокировали машину и отняли часть палаток. Другие протестующие начали драться с правоохранителями.

Полиция брала в кольцо протестующих, чтобы те не смогли установить палаточный городок, сообщил Telegram-канал. Правоохранители начали применять слезоточивый газ, а протестующие бросали в них палки, дудки и части палаток.

В пресс-службе полиции Киева заявили, что полицейские проводят с участниками акции "превентивные меры", чтобы восстановить правопорядок.

"Между гражданами и сотрудниками полиции возникают кратковременные словесные перепалки и толкотня. Полиция Киева призывает организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия", – говорится в сообщении.

Полицейские в пределах компетенции и полномочий мгновенно будут реагировать на любые противоправные действия, а нарушители понесут административную или уголовную ответственность, подчеркнули в полиции.

Протестующим ФЛП спустя некоторое время все же удалось установить несколько палаток. Столкновения между активистками и силовиками пока прекратились, но обстановка накаленная, информирует "Политика страны". По одной стороне улицы Крещатик возобновили движение автотранспорта.

Участники инициативы "SaveФОП" начали протестовать сегодня под Верховной Радой с утра. Они требовали отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года.