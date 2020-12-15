В Украине коронавирусом инфицированы не 2,5% населения, а 25%. Большинство заболевших просто не фиксируются

COVID-19. Украина.

За последние дни многострадальный украинский народ совсем запутался. Инфицированных мало. Тогда зачем ужесточение мероприятий с 19 декабря? Зачем локдаун с 8 января? При этом нас несколько туманно пугают возможным смещением сроков локдауна. Какие критерии? Ну там 25 тыс. инфицированных. Или 35 тыс. Так все-таки? Ведь понятно, что инфицированы в Украине не 2,5% населения, а 25%, и большинство заболевших в связи с легким или бессимптомным течением не фиксируются.

Пока сценарий первой волны разворачивается довольно благоприятно для Украины. 300 летальных исходов в сутки мы не достигли и в ближайшие недели не достигнем, т.к. традиционно в период зимних праздников снижается активность эпидемического процесса респираторных вирусов. В середине января возможен рост.

Как бы то ни было, первую волну пройти придется, 40–60 тыс. жизней коронавирус до лета унесет. Адресные мероприятия по защите групп риска не проводятся и не планируются, поэтому защищать представителей групп риска, кроме них самих, некому.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора