Экс-глава Гослекслужбы Пасечник может возглавить Минздрав – СМИ

В последний раз Михаил Пасечник появлялся в публичном пространстве в 2014 году, когда министр здравоохранения Олег Мусий назначил его главой Гослекслужбы, пишет "РБК-Украина".

Бывший глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам Михаил Пасечник, который с начала года является советником главы Офиса президента Андрея Ермака, имеет большие шансы возглавить Минздрав после увольнения с этой должности Максима Степанова, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

"Пасечник обладает довольно специфическими навыками в области фармацевтического рынка, и к его услугам прибегали уже неоднократно многие предыдущие власти. В последний раз Пасечник появлялся в публичном пространстве в 2014 году, когда министр здравоохранения Олег Мусий назначил его главой Гослекслужбы, органа, отвечающего за лицензирование и контроль над производством и торговлей лекарствами. Начал он с выдачи разрешения на реализацию и применение запрещенных ранее препаратов индийского производителя "Дженом Биотек". 40% всего оборота "Дженом Биотек" составлял кодеиносодержащий препарат "Кофекс", активно использовавшийся наркозависимыми при кустарном производстве наркотиков. После решения Пасечника о возвращении "Кофекса" в Украину препарат был обнаружен в больших количествах на аптечных складах "Фалби", – сказано в статье.

Агентство утверждает, что Пасечника связывают с еще одним кодеиносодержащим препаратом, только уже украинского производства – "Кодтерпином". Его производят на одесском предприятии "Интерхим". Официально препарат называется противокашлевым средством, но по своему составу давно признан "аптечным наркотиком" №1 в Украине, отмечают журналисты, и "Кодтерпин", как и индийский "Кофекс" широко используется для приготовления наркотика "крокодил".

Автор статьи Надежда Скляренко напомнила, что в 2005 году Контрольно-ревизионное управление проводило проверку использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в 2002–2003 годах, когда Пасечник в Минздраве работал заместителем министра – председателя Государственной службы лекарственных средств. В действиях Пасечника усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Господин Пасечник активно лоббировал включение в перечень лекарственных средств, закупаемых за средства бюджета, именно тех препаратов, дистрибьютором которых была фармацевтическая компания "Фалби" (соучредителем которой он является), блокируя попадание в этот перечень лекарственных средств его конкурентов", – отмечается в статье.

Журналистка предполагает, что Пасечника на должности главы Минздрава может интересовать предстоящая массовая вакцинация от коронавируса.

"На недавнем совещании в Офисе президента Пасечник так прямо и заявил, что "необходимо выработать оптимальные стратегии, предвидеть ресурсное и логистическое обеспечение этого процесса". О каких оптимальных стратегиях говорил Пасечник, можно только догадываться, но пост министра здравоохранения в этом смысле открывает намного большие возможности, чем главы Гослекслужбы", – говорится в статье.