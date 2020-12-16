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Экс-глава Гослекслужбы Пасечник может возглавить Минздрав – СМИ

В последний раз Михаил Пасечник появлялся в публичном пространстве в 2014 году, когда министр здравоохранения Олег Мусий назначил его главой Гослекслужбы, пишет "РБК-Украина".

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Автор статьи предполагает, что Пасечника на должности главы Минздрава может интересовать предстоящая массовая вакцинация от коронавируса
Автор статьи предполагает, что Пасечника на должности главы Минздрава может интересовать предстоящая массовая вакцинация от коронавируса
Фото: apteka.ua

Бывший глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам Михаил Пасечник, который с начала года является советником главы Офиса президента Андрея Ермака, имеет большие шансы возглавить Минздрав после увольнения с этой должности Максима Степанова, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

"Пасечник обладает довольно специфическими навыками в области фармацевтического рынка, и к его услугам прибегали уже неоднократно многие предыдущие власти. В последний раз Пасечник появлялся в публичном пространстве в 2014 году, когда министр здравоохранения Олег Мусий назначил его главой Гослекслужбы, органа, отвечающего за лицензирование и контроль над производством и торговлей лекарствами. Начал он с выдачи разрешения на реализацию и применение запрещенных ранее препаратов индийского производителя "Дженом Биотек". 40% всего оборота "Дженом Биотек" составлял кодеиносодержащий препарат "Кофекс", активно использовавшийся наркозависимыми при кустарном производстве наркотиков. После решения Пасечника о возвращении "Кофекса" в Украину препарат был обнаружен в больших количествах на аптечных складах "Фалби", – сказано в статье.

Агентство утверждает, что Пасечника связывают с еще одним кодеиносодержащим препаратом, только уже украинского производства – "Кодтерпином". Его производят на одесском предприятии "Интерхим". Официально препарат называется противокашлевым средством, но по своему составу давно признан "аптечным наркотиком" №1 в Украине, отмечают журналисты, и "Кодтерпин", как и индийский "Кофекс" широко используется для приготовления наркотика "крокодил".

Автор статьи Надежда Скляренко напомнила, что в 2005 году Контрольно-ревизионное управление проводило проверку использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в 2002–2003 годах, когда Пасечник в Минздраве работал заместителем министра – председателя Государственной службы лекарственных средств. В действиях Пасечника усматривались признаки состава преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Господин Пасечник активно лоббировал включение в перечень лекарственных средств, закупаемых за средства бюджета, именно тех препаратов, дистрибьютором которых была фармацевтическая компания "Фалби" (соучредителем которой он является), блокируя попадание в этот перечень лекарственных средств его конкурентов", – отмечается в статье.

Журналистка предполагает, что Пасечника на должности главы Минздрава может интересовать предстоящая массовая вакцинация от коронавируса.

"На недавнем совещании в Офисе президента Пасечник так прямо и заявил, что "необходимо выработать оптимальные стратегии, предвидеть ресурсное и логистическое обеспечение этого процесса". О каких оптимальных стратегиях говорил Пасечник, можно только догадываться, но пост министра здравоохранения в этом смысле открывает намного большие возможности, чем главы Гослекслужбы", – говорится в статье.

Теги: Гослекслужба, Минздрав, назначение, здравоохранение, Михаил Пасечник
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