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ПОЛИТИКА

Степанов о работе министром: Хочется иногда очень далеко послать

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал критерии для определения своей эффективности на данной должности.

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Степанов: Буду пока терпеть
Степанов: Буду пока терпеть
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что иногда ему хочется обругать оппонентов. Об этом он сообщил педиатру Евгению Комаровскому в интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале врача.

Речь об этом зашла при обсуждении вопроса, зачем Степанов возглавил Минздрав.

"Я хочу прийти к финишу во главе войска. Реального, не вот этого полностью разобранного... Ты еще задавал вопрос, как ты их всех терпишь. Вот буду пока терпеть... Я же парень нормальный, выросший нормальным мальчиком, рос с улицей, со всеми-всеми вещами, но очень хочется иногда не просто послать, а так очень-очень далеко послать", – сказал министр.

Он назвал критерии, чего он хочет добиться на этой должности.

"У меня сыну 11 лет, у нас есть шанс (дочка не стала врачом), что он может быть врачом... Когда он будет понимать, что, став врачом, ему не нужно быть ущербным с точки зрения "как бы мне что-то там выписать" – вот это будет критерием", – объяснил Степанов.

В числе критериев он также назвал прекращение выезда медиков за границу, а также чтобы "наши обеспеченные люди" шли к украинскому хирургу так же, как к украинскому стоматологу.

"Критерием будет, когда мы прекратим отправлять наших граждан, которым нужна трансплантация, за границу", – отметил глава Минздрава.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. 

В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за отставку Степанова. 

26 ноября "Украинская правда" со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года. Сейчас, по данным издания, ему ищут замену, рассматривается кандидатура Ляшко, "у которого большие амбиции и который уже устал быть главным санитаром". Источники сообщали, что кандидатуру главного санврача Виктора Ляшко поддерживает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Тимошенко сказал, что обсуждал со Степановым "слухи" о его отставке.

Теги: граница, трансплантация, медики, Минздрав, Максим Степанов, здравоохранение
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