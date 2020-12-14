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Степанов считает, что Минздраву удалось "сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни" в Украине

Количество украинцев, которые обращаются за тестированием на коронавирусную инфекцию в Украине, существенно сократилось, сказал министр здравоохранения Максим Степанов. Число больных в медучреждениях не увеличивается, заверил он.

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Степанов: Мы видим четко, что смогли сбить волну распространения коронавирусной болезни, этого ураганного распространения, и стабилизировали ситуацию
Степанов: Мы видим четко, что смогли сбить волну распространения коронавирусной болезни, этого ураганного распространения, и стабилизировали ситуацию
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране стабилизировалась. Об этом он заявил 14 декабря на онлайн-брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"На минувшей неделе выявили 78 719 случаев COVID-19, на предыдущей неделе было 89 322 случая. На минувшей неделе сделано методом ПЦР 244 391 тестирование, что меньше чем на предыдущей неделе (279 189). В медучреждения в настоящее время госпитализировано 27 393 пациента против 28 163 пациентов на предыдущей неделе", – сказал Степанов. 

Он отметил, что в Украине "существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестами и имеют признаки заболевания коронавирусной инфекцией". 

В связи с этим, сказал Степанов, министерство намерено увеличить количество тестов за счет расширения перечня лиц, которым необходимо проводить тестирование. 

"Сейчас у нас необходимо тестировать всех людей, у которых есть признаки респираторных заболеваний. Также мы добавили экспресс-тесты на антиген. На завтра будет разъяснительный алгоритм, как люди могут протестироваться, в том числе контактные [лица] больных. Изменив алгоритм, мы существенно увеличили потенциальное количество людей, которых государство будет тестировать бесплатно", – добавил он. 

Министр подчеркнул, что число пациентов с COVID-19 в украинских больницах не увеличивается. 

"Можем говорить, что есть стабилизация по количеству больных. Согласно нашим расчетам, видению наших эпидемиологов, те карантинные ограничения, которые действуют сейчас, в том числе "карантин выходного дня" (говорили, что он как-то не сработал), мы видим четко, что смогли сбить волну распространения коронавирусной болезни, этого ураганного распространения, и стабилизировали ситуацию – то, на что мы и рассчитывали", – резюмировал он. 

Степанов говорил 12 декабря, что мощности лабораторий, делающих тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, не загружены на 100%, в связи с этим министерство обновило стандарт оказания медицинской помощи в части тестирования. 

До этого в Украине методом ПЦР тестировали пациентов с признаками коронавирусной болезни или с пневмонией. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине на утро 12 декабря подтвердили более 900 тыс. случаев COVID-19, умерло 15,2 тыс. пациентов, выздоровело почти 507 тыс. При этом за сутки 13 декабря сделали 25 582 теста на коронавирусную инфекцию, подтвердили болезнь у 6451 пациента. Сутками ранее провели 41 489 тестов на COVID-19, подтвердили 9176 новых случаев заболевания. 

Теги: Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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