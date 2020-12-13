В Украине от COVID-19 умерло больше 15 тыс. человек

За сутки 12 декабря в Украине подтвердили 9176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По его данным, среди новых пациентов – 494 ребенка и 313 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек, умерло – 156, выздоровело – 7563.
При этом, сообщил министр, 12 декабря в Украине провели 41 489 тестов на COVID-19 (в частности, методом ПЦР – 33 593, методом ИФА – 7896).
Ситуация с распространением болезни в регионах выглядит так:
Сутками ранее в Украине подтвердили 12 811 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.