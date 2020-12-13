В Украине от COVID-19 умерло больше 15 тыс. человек

За сутки 12 декабря в Украине подтвердили 9176 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его данным, среди новых пациентов – 494 ребенка и 313 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2969 человек, умерло – 156, выздоровело – 7563.

При этом, сообщил министр, 12 декабря в Украине провели 41 489 тестов на COVID-19 (в частности, методом ПЦР – 33 593, методом ИФА – 7896).

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 894 215 человек, из них выздоровело – 501 564, а умерло – 15 154. Также в общем было проведено более 5 млн ПЦР-тестов.