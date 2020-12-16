ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Вакцинацию от коронавируса в Украине рассчитывают начать в феврале – глава Минздрава

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в рамках инициативы COVAX Украина начнет получать вакцину от COVID-19 ориентировочно в конце первого квартала 2021 года, по договоренностям с производителями – еще раньше.

Глава Минздрава подчеркнул, что Украина "настойчиво работает" с производителями вакцин
Глава Минздрава подчеркнул, что Украина "настойчиво работает" с производителями вакцин
Фото:

В рамках глобальной инициативы СОVAX Украина начнет получать вакцину от коронавирусной инфекции ориентировочно в конце марта 2021 года. Об этом на брифинге 16 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"С нашей стороны подписаны все необходимые документы. Мы получили одобрение нашей технической заявки, которую я подписал. Поэтому ожидаем первые поставки вакцины ...в конце первого квартала – начале второго именно по инициативе COVAX. То есть то, что уже подтверждено", – сказал министр.

По его словам, Украина также "настойчиво работает" с производителями вакцин.

"У нас уже есть все предложения, мы просто их отшлифовываем и, главное, пытаемся, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно раньше. То есть хотя бы первые вакцинирования чтобы мы начали – поставили себе цель – начиная с февраля следующего года", – объяснил Степанов.

Украина планирует получить в рамках COVAX 8 млн доз вакцины от COVID-19, они рассчитаны на иммунизацию 4 млн человек.

Начать вакцинацию планируют 1 марта 2021 года, говорил на прошлой неделе и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

В Украине на 16 декабря подтверждено 919 704 случая коронавирусной инфекции, из них 10 622 – за последние сутки. Скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело – 535 417.

Теги: вакцинация, украинцы, документы, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, брифинг, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки
Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки
  "Мой герой это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
  "Мой герой – это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин
79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин
Беременная Василиса Фролова поплавала под водой
Беременная Василиса Фролова поплавала под водой
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
Мадонна показала портреты приемных дочерей
Мадонна показала портреты приемных дочерей
"Садомазо к лицу", "Бедный Богомол". Собчак предстала в брутальном образе
"Садомазо к лицу", "Бедный Богомол". Собчак предстала в брутальном образе
Группа "Бамбинтон" попала в ДТП из-за сильного гололеда
Группа "Бамбинтон" попала в ДТП из-за сильного гололеда
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS