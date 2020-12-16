Вакцинацию от коронавируса в Украине рассчитывают начать в феврале – глава Минздрава

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в рамках инициативы COVAX Украина начнет получать вакцину от COVID-19 ориентировочно в конце первого квартала 2021 года, по договоренностям с производителями – еще раньше.

В рамках глобальной инициативы СОVAX Украина начнет получать вакцину от коронавирусной инфекции ориентировочно в конце марта 2021 года. Об этом на брифинге 16 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"С нашей стороны подписаны все необходимые документы. Мы получили одобрение нашей технической заявки, которую я подписал. Поэтому ожидаем первые поставки вакцины ...в конце первого квартала – начале второго именно по инициативе COVAX. То есть то, что уже подтверждено", – сказал министр.

По его словам, Украина также "настойчиво работает" с производителями вакцин.

"У нас уже есть все предложения, мы просто их отшлифовываем и, главное, пытаемся, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно раньше. То есть хотя бы первые вакцинирования чтобы мы начали – поставили себе цель – начиная с февраля следующего года", – объяснил Степанов.

Украина планирует получить в рамках COVAX 8 млн доз вакцины от COVID-19, они рассчитаны на иммунизацию 4 млн человек.

Начать вакцинацию планируют 1 марта 2021 года, говорил на прошлой неделе и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

В Украине на 16 декабря подтверждено 919 704 случая коронавирусной инфекции, из них 10 622 – за последние сутки. Скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело – 535 417.