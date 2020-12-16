В США разрешили свободную продажу быстрых тестов на COVID-19

Одобренный в США домашний тест на коронавирусную инфекцию Ellume показывает результат уже через 20 минут.

Тест от Ellume отпускается в аптеках США без рецепта Фото: depositphotos.com

Федеральное управление США по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами (FDA) 15 декабря разрешило в экстренных случаях проводить тестирование на COVID-19 на дому при помощи домашнего теста Ellume. Это первый тест, который можно будет купить в аптеках без рецепта, говорится на сайте американского ведомства.

"Разрешив тест для безрецептурного использования, FDA позволяет продавать его в таких местах, как аптеки, где пациент может купить его, провести мазок из носа, запустить тест и узнать свои результаты всего за 20 минут", – отметил комиссар FDA Стивен Хан.

В прошлом месяце в США разрешили использование первого домашнего теста Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit. Однако его пациенты могли покупать только при наличии рецепта от врача.

США остаются мировыми лидерами по распространению коронавируса. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных там достигло 16,7 млн, умерло 303,8 тыс. человек, излечилось 4 293 640.

В мире коронавирусной инфекцией заразилось 73,5 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,6 млн.