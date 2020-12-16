"Заболевших четыре, для статистики – один". Нардеп от "Слуги народа" рассказал, как переболел COVID-19

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что из четырех членов его семьи, переболевших коронавирусной инфекцией, направление на тест на COVID-19 врачи дали только ему.

По словам Яременко, врачи сказали, что из-за подтвержденного диагноза и очевидных симптомов у членов семьи им нет смысла сдавать анализы Фото: Богдан Яременко / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко написал 15 декабря в Facebook, что в его семье COVID-19 переболели он, жена, сын и тесть.

"Я заболел первый. И из-за плохого самочувствия (был убежден, что это не корона), и из-за необходимости оформления больничного для работодателя обратился к врачу и прошел тест, который оказался положительным. Через сутки стало понятно, что болен сын. Через пару дней – что заболела жена. И уже через неделю или дней 10, что заболел тесть", – отметил нардеп.

По его словам, врачи сказали, что из-за подтвержденного диагноза и очевидных симптомов у его домочадцев никакого смысла им сдавать анализы на COVID-19 нет, "так как сомнений в причине болезни тоже нет".

"После выздоровления, чтобы гарантировать, что не буду представлять угрозы для окружающих, я сдал еще один тест. Чтобы получить справку для школы, сдал тест и мой сын. Оба были отрицательными. Таким образом, заболевших COVID-19 – четыре, но для статистики – один положительный тест и два негативных", – сообщил Яременко.

В Верховной Раде коронавирусной инфекцией COVID-19 переболело более 100 нардепов. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков 14 декабря.

В Украине на 16 декабря подтверждено 919 704 случая коронавирусной инфекции, из них 10 622 – за последние сутки. Скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело – 535 417.