Разумков рассказал, сколько нардепов переболело COVID-19

Сейчас в Верховной Раде коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют 21 нардеп и 55 сотрудников аппарата парламента, рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

В Верховной Раде коронавирусной инфекцией COVID-19 переболело более 100 нардепов. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 14 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Чтобы вы понимали уровень того, сколько людей на данный момент болеет и переболело в аппарате Верховной Рады и среди нардепов: по состоянию на сегодня переболело или болеет в аппарате 211 сотрудников, а среди народных депутатов переболели или болеют 128 человек", – сказал он.

Разумков добавил, что сейчас болеют 21 нардеп и 55 представителей аппарата.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 666 случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 выздоровели.