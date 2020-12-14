Пивоваров переболел COVID-19

По словам украинского певца Артема Пивоварова, он после того, как переболел COVID-19, уже не боится со всеми обниматься и целоваться.

Пивоваров: У меня еще есть антитела Фото: pivovarovmusic / Instagram

Украинский певец и автор песен Артем Пивоваров в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей заявил, что в августе переболел COVID-19.

"У меня еще есть антитела, поэтому я такой активный – обнимаюсь, целуюсь со всеми", – рассказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 14 декабря в Украине COVID-19 подтвердили у 900 666 человек, из которых 506 818 выздоровели, а 15 247 умерли.