В Киеве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом

В Киеве за сутки коронавирус подтвержден у 1880 человек, 26 пациентов умерло, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко: В стационарах города сегодня лечится 1915 больных COVID-19 Фото: Віталій Кличко / YouTube

В Киеве за прошлые сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге 11 декабря сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В Киеве за сутки коронавирус подтвержден у 1880 человек, 26 пациентов умерло.

"Выздоровело за сутки самое большое количество киевлян за весь период пандемии – 922 человека", – сказал мэр.

Всего с начала эпидемии в Киеве коронавирус подтвердили у 88 317 человек, 1551 заболевший умер, 27 769 пациентов выздоровели.

"В стационарах города сегодня лечится 1915 больных COVID-19. 1248 пациентов – в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1402 человека, под аппаратами искусственной вентиляции легких – 22 заболевших", – сказал мэр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин. По состоянию на утро 11 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 872,2 тыс. человек, 14 755 пациентов умерли, а 480,3 тыс. выздоровели.