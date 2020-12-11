"Свобода слова Савика Шустера" объявила всеукраинскую акцию благодарности врачам

18 декабря во время последнего в 2020 году эфира "Свободы слова Савика Шустера" покажут снятые украинцами видео, в которых они благодарят врачей, борющихся с коронавирусом.

Видео со словами благодарности медикам можно прислать до 15 декабря Фото: depositphotos.com

"Свобода слова Савика Шустера" объявляет всеукраинскую акцию благодарности врачам, которые борются с COVID-19. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила редакция программы.

"2020 год стал тяжелым как для всего мира, так и для Украины. В течение этого года случилось много несчастий, которые запомнятся человечеству надолго. Редакция "Свободы слова Савика Шустера" решила, что стоит сказать спасибо тем, кто помог этот год пережить", – говорится в сообщении.

Каждый, кто переболел COVID-19 и хочет поблагодарить своего врача, медсестру, водителя скорой помощи или волонтеров, может записать короткое видео со словами благодарности. Эти видео будут показаны 18 декабря во время последнего в уходящем году эфира "Свободы слова Савика Шустера".

Видео можно прислать по этой ссылке до 15 декабря.

Также организаторы акции уточнили требования к видеоролику: необходимо смотреть в камеру, при этом телефон нужно держать горизонтально. Продолжительность видео не должна превышать 30 секунд.

Фото: form.jotform.com

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 11 декабря подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 514 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 14 755 пациентов с COVID-19, а 480 348 выздоровели.