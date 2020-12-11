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11 декабря, 2020
 
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Звезда "Пятого элемента" найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе

Американский актер Томми Листер, сыгравший в фильме "Пятый элемент" президента Линдберга, накануне смерти жаловался на плохое самочувствие и был настолько слаб, что не мог пойти к врачу, сообщила таблоиду People его менеджер.

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Листер умер на 63-м году жизни
Листер умер на 63-м году жизни
Фото: officialtinylister / Instagram

62-летний американский актер Томми Листер был найдет мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе. Об этом 12 декабря сообщил таблоид TMZ со ссылкой на информацию, полученную из официальных источников.

В публикации говорится, что близкие актера были обеспокоены тем, что он не выходил на связь в течение суток, и попросили власти города проверить его квартиру.

В ходе проверки жилья полицейские обнаружили актера без признаков жизни. Предполагается, что он умер естественной смертью, но окончательные причины будут обнародованы после вскрытия.

В комментарии таблоиду People менеджер актера Синди Коуэн заявила, что накануне смерти у Листера были симптомы, характерные для коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что актер был настолько слаб, что не мог пойти к врачу и отменил съемки, запланированные на минувшие выходные.

Листер родился в 1958 году в США. Он стал известен после того, как сыграл Дибо в фильме "Пятница" (1995) и президента Линдберга в картине "Пятый элемент" (1997).

До съемок в кино Листер выступал на соревнованиях по реслингу. В 1982 году стал чемпионом страны по толканию ядра во втором дивизионе

Теги: смерть, актер, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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