Умер бразильский миллиардер Джозеф Сафра. Forbes называл его богатейшим банкиром мира

Основатель и владелец Banco Safra Джозеф Сафра скончался в возрасте 82 лет. Журнал Forbes оценивал его состояние в $23,2 млрд.

В Бразилии умер один из богатейших людей страны, банкир Джозеф Сафра. Об этом сообщило местное издание Veja со ссылкой на заявление семьи.

Издание Globo отметило, что Сафра скончался “от естественных причин“. По информации Veja, известного в мире банкира похоронят на еврейском кладбище Israelita do Butantã в Сан-Паулу.

В последнем рейтинге богатейших людей мира от журнала Forbes Джозеф Сафра занял 39-е место. Издание оценивало его состояние в $23,2 млрд, называя основателя и владельца Banco Safra “богатейшим в мире банкиром“.

В рейтинге агентства Bloomberg Сафра, имея в активе $17,6 млрд, начал вторую сотню богатейших людей мира.

Джозеф Сафра родился в Ливане в 1938 году. После Второй мировой войны семья Сафры покинула Ближний Восток и обосновалась в Бразилии.