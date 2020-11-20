Маск обошел Цукерберга в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска выросло до $123 млрд, подсчитало агентство Bloomberg. Активы основателя Facebook Марка Цукерберга оцениваются в $103 млрд.

В рейтинге богатейших людей мира, составляемом агентством Bloomberg, гендиректор и глава совета директоров компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потеснил с третьей позиции основателя Facebook Марка Цукерберга.

Агентство оценило активы Маска в $123 млрд, Цукерберга – в $103 млрд. Состояние выросло благодаря росту стоимости акций Tesla.

Первую позицию в рейтинге удерживает основатель Amazon Джефф Безос, у него $184 млрд. На втором месте с $128 млрд находится основатель Microsoft Билл Гейтс.

В рейтинге журнала Forbes Маск занимает четвертое место с состоянием $106,3 млрд. Цукерберг – на пятой позиции со $100 млрд.

Лидер рейтинга – Джефф Безос, у него $183 млрд. Вторую строчку с состоянием $140,3 млрд занимает французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно. Билл Гейтс – третий, его активы Forbes оценивает в $118,7 млрд.

Илон Маск – американский бизнесмен и изобретатель. Основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX, компании – производителя космической техники. Маск также является гендиректором и главным идейным вдохновителем американского производителя электромобилей Tesla.