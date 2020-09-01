Маск поднялся на третье место в рейтинге самых богатых людей мира

По данным агентства Bloomberg, состояние американского бизнесмена, основателя и владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска оценивается в $115 млрд.

Еще в июле Маск был седьмым в рейтинге самых богатых людей Фото: ЕРА

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Он обошел основателя и гендиректора компании Facebook Марка Цукерберга, который занимал эту позицию совсем недолго – с 7 августа.

По данным агентства, состояние Маска составляет $115 млрд. Состояние Цукерберга оценивается в $111 млрд.

В этом году состояние Маска увеличилось на $87,8 млрд.

Возглавляет рейтинг по-прежнему глава Amazon Джефф Безос ($202 млрд), на втором месте основатель Microsoft Билл Гейтс ($125 млрд).

10 июля Маск поднялся на седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты.