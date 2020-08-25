Братья Ротенберги заняли первое место в рейтинге богатейших кланов РФ

Журнал Forbes назвал богатейшие семьи России – семья Ротенбергов заняла первое место с общим состоянием $5,45 млрд. До этого пять лет подряд первую строчку рейтинга занимала династия Гуцериевых.

В рейтинге богатейших предпринимательских династий России, по версии издания Forbes, впервые за шесть лет сменился лидер – на первое место вышел клан Ротенбергов, обойдя клан Гуцериевых.

В этом году состояние Ротенбергов за год увеличилось на $270 млн – до $5,45 млрд. Это на $100 млн меньше, чем в 2014 году, когда семья в первый и единственный раз возглавляла рейтинг Forbes. По данным издания, состояние Ротенбергов выросло за счет одной крупной сделки – они продали компанию "Стройгазмонтаж" газовому монополисту "Газпрому".

На втором месте в рейтинге – семья Гурьевых, владеющая производством удобрений "Фосарго". Forbes оценил их общее состояние в $5,1 млрд.

Гуцериевы, которые были на первом месте в рейтинге пять лет, сейчас занимают третье место с $3,2 млрд.

В десятку богатейших семей также попали Шаймиевы ("Татавтодор"), Евтушенковы (АФК "Система"), Бажаевы ("Группа Альянс"), Рахимкуловы (Kafijat), Саркисовы (РЕСО), Линники ("Мираторг") и Михайловы (группа "Черкизово").

В список Forbes включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга – состояние $1,1 млрд.

Братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов называют друзьями президента РФ Владимира Путина. В школьные годы они вместе занимались дзюдо и самбо у одного тренера.

Их включили в санкционный список США в 2014 году из-за ситуации в Украине. Борис не попал под санкции из-за того, что является гражданином Финляндии.

Аркадий Ротенберг является председателем совета директоров компании "Стройгазмонтаж", которая была генподрядчиком строительства моста в оккупированный Крым.