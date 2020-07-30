Братья Ротенберги обходили санкции США, покупая картины

Сенат США опубликовал доклад, в котором говорится, что фиктивные компании, связанные с российскими миллиардерами Аркадием и Борисом Ротенбергами, купили через аукционные дома в Соединенных Штатах предметы искусства на сумму $18 млн.

Аркадий и Борис Ротенберги находятся под санкциями США с 2014 года Фото: ЕРА

Приближенные к российскому президенту Владимиру Путину миллиардеры братья Аркадий и Борис Ротенберги обходили американские санкции при помощи аукционов по продаже произведений искусства. Об этом говорится в докладе Сената США по итогам двухлетнего расследования.

По данным Сената, три фиктивные компании, связанные с Ротенбергами, купили у частных продавцов и через аукционные дома в Соединенных Штатах предметы искусства на сумму $18 млн.

Всего с момента введения санкций бизнесмены совершили финансовых операций на сумму более $90 млн. За эти деньги Ротенберги купили полотна художников Жоржа Брака, Марка Шагала и Рене Магритта.

Расследователи выяснили, что бизнесмены действовали в США через арт-дилера из Москвы и американского гражданина Григория Бальцера. Он тоже действовал через фиктивную фирму. Таким образом Ротенберги приобрели не менее 16 картин, говорится в докладе.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что аукционные дома достаточно мягко относятся к установлению конечного покупателя. Именно этой лазейкой, как утверждается, и воспользовались Ротенберги.

Представители аукционных домов заявили, что покупки Бальцера не вызывали вопросов. Арт-дилер выступал как главный покупатель и платил с личных счетов. Однако, по данным сенаторов, деньги на личные счета Бальцера переводила одна из фиктивных фирм Ротенбергов. Адвокат Бальцера заявил, что его клиент не имеет отношения к российским миллиардерам.

Представитель Ротенбергов назвал доклад Сената полным абсурдом. По его словам, они никогда не использовали никаких инструментов для обхода американских санкций.

Бориса Ротенберга и его старшего брата Аркадия включили в санкционный список США в 2014 году из-за ситуации в Украине. Младший брат не попал под санкции из-за того, что является гражданином Финляндии.

Им запрещено совершать финансовые сделки с компаниями в США. Российские миллиардеры – давние знакомые Владимира Путина. В школьные годы они вместе занимались дзюдо и самбо у одного тренера.

Аркадий Ротенберг является председателем совета директоров компании "Стройгазмонтаж", которая была генподрядчиком строительства моста в оккупированный Крым.