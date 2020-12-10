Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2020
 
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Умер звезда сериалов "Две судьбы", "Глухарь", "Марш Турецкого" Самойлов

Российский актер Александр Самойлов скончался после борьбы с COVID-19.

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Самойлов скончался на 69-м году жизни
Самойлов скончался на 69-м году жизни
Скриншот: kino-teatr.ru

Умер 68-летний российский актер Александр Самойлов. Об этом сообщили на сайте Московского художественного академического театра имени М. Горького (МХАТа), в котором служил актер.

"Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ – заслуженный артист России Александр Самойлов", – говорится в некрологе от 9 декабря.

Причиной смерти стала болезнь COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Первые симптомы заражения коронавирусом актер ощутил 2 ноября. В больнице поставили диагноз пневмония. 13 ноября Самойлова перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Самойлов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Наиболее известные – "Сицилианская защита", "На безымянной высоте", "Две судьбы", "Глухарь", "След", "Марш Турецкого".

Теги: смерть, театр, фильм, некролог, больница, пневмония, сериал, актер, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, реанимация, коронавирус, Александр Самойлов
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