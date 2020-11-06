Умер актер сераила "Спіймати Кайдаша" Назаров

Украинский актер Игорь Назаров умер на 44-м году жизни. Прощание с актером состоится в "Театре на Печерске".

В марте Назарову исполнилось 43 года Фото: Театр на Печерську / Facebook

Украинский актер Игорь Назаров умер 5 ноября в возрасте 43 лет. Об этом сообщается на странице "Театра на Печерске" в Facebook.

"Отошел в вечность наш друг и коллега Игорь Назаров. Он мужественно боролся за жизнь, но болезнь оказалась сильнее", – говорится в публикации.

Причины смерти актера не уточняются. Прощание с Назаровым состоится 7 ноября в театре.

Назаров родился 4 марта 1977 года в Киеве. В 1999 году окончил Киевский театральный институт С 2000 года играл на сцене "Театра на Печерске".

Одну из последних киноролей Назаров сыграл в сериале "Спіймати Кайдаша", премьера которого состоялась на канале "СТБ" в марте 2020 года. Всего за актерскую карьеру актер снялся в 69 фильмах.