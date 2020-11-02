В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"

Советский и украинский актер Александр Немченко скончался на 67-м году в Виннице. О смерти актера сообщается 2 ноября на странице Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Садовского в Facebook.
"Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника", – говорится в сообщении.
Прощание с артистом состоится 3 ноября, говорится в сообщении. Причины смерти артиста не называются.
Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в Ровно. В 1975 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Будучи студентом-второкурсником, сыграл в фильме "В бой идут одни старики" барабанщика поющей эскадрильи.
На сцене винницкого театра актер исполнил 122 роли.