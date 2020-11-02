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02 ноября, 2020
 
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В Виннице умер актер из фильма "В бой идут одни старики"

Украинский и советский актер Александр Немченко сыграл в фильме "В бой идут одни старики" барабанщика поющей эскадрильи. До своего дня рождения артист не дожил 10 дней – 12 ноября ему исполнилось бы 67 лет.

Немченко родился в 1953 году в Ровно
Немченко родился в 1953 году в Ровно
Фото: Вінницький академічний музично-драматичний театр ім.Миколи Садовського / Facebook

Советский и украинский актер Александр Немченко скончался на 67-м году в Виннице. О смерти актера сообщается 2 ноября на странице Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Садовского в Facebook.

"Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника", – говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится 3 ноября, говорится в сообщении. Причины смерти артиста не называются. 

https://www.facebook.com/theatersadovskogo/posts/4547264238682122

Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в Ровно. В 1975 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Будучи студентом-второкурсником, сыграл в фильме "В бой идут одни старики" барабанщика поющей эскадрильи.

На сцене винницкого театра актер исполнил 122 роли.

Теги: смерть, Винница, актер, Александр Немченко
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