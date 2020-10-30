В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер

У российского дирижера Александра Ведерникова после заражения коронавирусом были полностью поражены легкие. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Российский дирижер Александр Ведерников умер на 57-м году жизни в московской больнице в ночь на 30 октября. Об этом сообщается на сайте Михайловского театра (Санкт-Петербург), музыкальным руководителем которого он был с февраля 2019 года.

"Выдающийся музыкант, имевший широкую известность во всем мире, скончался в результате тяжелой болезни", – говорится в сообщении.

Причиной смерти Ведерникова является коронавирус, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от генерального директора Большого театра России Владимира Урина.

По его словам, у дирижера были полностью поражены легкие и медики не смогли спасти ему жизнь.

Ведерников родился в 1964 году в Москве. В 24 года окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, затем поступил в аспирантуру консерватории. С сентября 2018 года он был главным дирижером Датской королевской оперы, а в феврале 2019 года стал музыкальным руководителем и главный дирижером Михайловского театра.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 30 октября превысило 45,1 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

В России количество заболевших составляет около 1,6 млн человек, умерло 27,4 тыс.