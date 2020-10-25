В Южной Корее умер глава компании Samsung

Президент концерна Samsung Ли Гон Хи в 2014 году перенес сердечный приступ. В конце 1990-х он лечился от рака легких.

Ли Гон Хи был самым богатым человеком в Южной Корее Фото: EPA

Глава южнокорейского концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет в Сеуле в воскресенье, 25 октября, пребывая с семьей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В компании не уточнили причины смерти ее президента.

Ли превратил Samsung из локального бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного лидера. Его наследие будет вечным, говорится в заявлении компании.

Агентство пишет, что у Ли Гон Хи были проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. В конце 1990-х он лечился от рака легких. С 2013 года он оставался формальным главой компании, а фактически Samsung руководил его единственный сын Ли Джэ Ен.

Ли Джэ Ен унаследует компанию стоимостью $300 млрд, которая переживает бум онлайн-активности в период эпидемии COVID-19, сообщило Bloomberg.

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Samsung Group основал его отец Ли Бен Чхоль. После его смерти в 1987 году Ли Гон Хи возглавил концерн.

В 1993 году Ли Гон Хи начал проводить корпоративную реформу Samsung. Он собрал руководство компании в Германии и изложил план, известный как Франкфуртская декларация, по превращению Samsung из производителя телевизоров второго уровня в лидера отрасли. Тогда же он провозгласил новую задачу компании: создавать качественную продукцию, даже если это снизит продажи.

Ли Гон Хи видел недостатки Samsung в слабости корпоративной культуры, в которой упор делался на авторитарный стиль руководства. Согласно предложенной им концепции "нового управления", подчиненные могли указывать своим начальникам на ошибки.

В 2005 году журнал Time назвал Ли Гон Хи одним из 100 самых влиятельных людей мира. Он был самым богатым человеком в Южной Корее, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в $20,7 млрд.