Huawei впервые обогнала Apple и Samsung по количеству проданных смартфонов

Компания Huawei за второй квартал этого года поставила 55,8 млн устройств, что на 5% ниже, чем в предыдущем году.

Во втором квартале 2020 года компания Huawei поставила больше смартфонов по всему миру, чем любой другой производитель. Это первый раз за девять лет, когда на рынке лидирует не Samsung или Apple, сообщает аналитическая компания Canalys.

Huawei за квартал поставила 55,8 млн устройств, что на 5% ниже, чем в предыдущем году. Вместе с тем компания Samsung поставила 53,7 млн смартфонов, заняв второе место, что на 30% меньше, чем во втором квартале 2019 года.

На Huawei все еще действуют ограничения правительства США, из-за чего зарубежные поставки упали на 27% во втором квартале. Вместе с тем китайские поставки выросли на 8% во втором квартале, и теперь Huawei продает более 70% своих смартфонов в материковом Китае.

21 февраля государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отказывается от сотрудничества со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies. В американской разведке предполагали, что компанию Huawei финансировали министерство государственной безопасности Китая, разведка и народно-освободительная армия КНР.

16 мая президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций в связи с угрозой национальной безопасности, и компания Huawei попала в черный список.

29 июня Трамп заявил, что Huawei вновь разрешат приобретать оборудование и другую продукцию американского производства, при этом США пока не исключают эту фирму из числа организаций, угрожающих национальной безопасности.