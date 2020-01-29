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Власти Германии имеют доказательства работы Huawei на китайскую разведку — СМИ

Данные о сотрудничестве Huawei и разведки Китая передали Германии Соединенные Штаты Америки.

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Министерство иностранных дел ФРГ получило доказательства сотрудничества Huawei с разведкой Китая
Министерство иностранных дел ФРГ получило доказательства сотрудничества Huawei с разведкой Китая
Фото: EPA

Власти Германии получили доказательства того, что компания Huawei сотрудничала с китайской разведкой. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на конфиденциальные документы министерства иностранных дел Германии.

Согласно этим документам, в конце 2019 года министерство иностранных дел Германии получило разведданные США о том, что Huawei работает с агентствами безопасности Китая.

21 февраля государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отказывается от сотрудничества со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies. В американской разведке предполагали, что компанию Huawei финансировали министерство государственной безопасности Китая, разведка и народно-освободительная армия КНР.

16 мая президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций в связи с угрозой национальной безопасности, и компания Huawei попала в черный список.

29 июня Трамп заявил, что Huawei вновь разрешат приобретать оборудование и другую продукцию американского производства, при этом США пока не исключают эту фирму из числа организаций, угрожающих национальной безопасности.

Теги: США, Германия, Китай, разведка, Huawei
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