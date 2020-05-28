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Суд в Канаде разрешил продолжить дело об экстрадиции в США финансового директора Huawei

Защита финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу утверждала, что ее не должны преследовать в Канаде по делу о переводах денег в страны, находящиеся под американскими санкциями, например в Иран. Верховный суд Британской Колумбии отверг эти утверждения и постановил продолжить дело о выдаче Мэн Ванчжоу в Штаты.

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Мэн Ванчжоу грозит экстрадиция
Мэн Ванчжоу грозит экстрадиция
Фото: ЕРА

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) 27 мая постановил, что процедура экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу в США должна быть продолжена, сообщил телеканал CBC.

Защита Мэн Ванчжоу настаивала, что дело подлежит закрытию, поскольку женщина не нарушила канадские законы. В США ее подозревают в переводах средств в страны, находящиеся под американскими санкциями, в частности в Иран. Однако Канада не вводила санкций против Ирана, говорили адвокаты.

Судья Хизер Холмс пришла к выводу, что суть предполагаемого преступления Мэн Ванчжоу – мошенничество, а это является правонарушением не только по американским, но и по канадским законам. Отказ от процедуры экстрадиции поставил бы под сомнение способность Канады выполнять международные обязательства, постановил суд Британской Колумбии.

Перед началом слушаний Мэн Ванчжоу и ее адвокаты находились в приподнятом настроении и с улыбками позировали на ступенях суда. После вынесения решения вице-президент по корпоративным вопросам представительства Huawei в Канаде Алихан Велши заявил, что разбирательство по сути вопроса будет долгим и что финдиректора непременно оправдают.

Мэн Ванчжоу, дочь основателя Huawei Жень Чжэнфея, задержали 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера. 11 декабря ее отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ($7,5 млн) и запретили покидать Ванкувер.

Ей инкриминируют незаконные транзакции через банк HSBC, США добиваются ее экстрадиции.

Власти Китая призывали Канаду снять арест с Мэн Ванчжоу. 11 декабря 2018 года стало известно о задержании в КНР бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, который является сотрудником неправительственной организации International Crisis Group. 13 декабря власти Китая сообщили о задержании Майкла Спэвора, бизнесмена, имеющего тесные связи с Северной Кореей. Мужчин обвиняют в нанесении ущерба государственной безопасности Китая.

США в 2019 году ввели санкции против Huawei, в мае 2020 года президент Дональд Трамп продлил их на год.

Теги: США, Иран, Канада, санкции, мошенничество, КНР, Huawei, Мэн Ванчжоу
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