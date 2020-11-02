Умер ректор Харьковского автодорожного университета, он возглавлял вуз 28 лет

В Харьковском национальном автодорожном университете не уточняют, от чего умер их 80-летний ректор Анатолий Туренко.

Университет Туренко возглавлял с 1992 года

Фото: Харківський національний автомобільно-дорожній університет - ХНАДУ / Facebook

1 ноября скончался ректор Харьковского национального автодорожного университета (ХНАДУ) Анатолий Туренко. Об этом 2 ноября проинформировал сайт вуза. Причину смерти в ХНАДУ не указали. Университет Туренко возглавлял с 1992 года. "АТН" сообщает, что Туренко руководил вузом до 10 октября, сейчас обязанности ректора исполняет проректор ХНАДУ по научной работе Виктор Богомолов. В ноябре в университете должны состояться новые выборы ректора. На должность претендуют Богомолов и заведующая кафедрой природных и гуманитарных дисциплин ХНАДУ Татьяна Никитина.