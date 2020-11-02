Умер ректор Харьковского автодорожного университета, он возглавлял вуз 28 лет

1 ноября скончался ректор Харьковского национального автодорожного университета (ХНАДУ) Анатолий Туренко. Об этом 2 ноября проинформировал сайт вуза.
Причину смерти в ХНАДУ не указали.
Университет Туренко возглавлял с 1992 года.
"АТН" сообщает, что Туренко руководил вузом до 10 октября, сейчас обязанности ректора исполняет проректор ХНАДУ по научной работе Виктор Богомолов.
В ноябре в университете должны состояться новые выборы ректора. На должность претендуют Богомолов и заведующая кафедрой природных и гуманитарных дисциплин ХНАДУ Татьяна Никитина.