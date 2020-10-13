Ректор Киевской консерватории Тимошенко: Я пришел на руины. На стенах и потолках был грибок! Температура в аудиториях опускалась до 7 ºС: студенты играли в перчатках

Ко мне приходили люди, на иконах клялись, рассказывали, как хотят работать... Бог им судья



Фото предоставлено Максимом Тимошенко

– Максим, вы почти два года на должности ректора национальной музыкальной академии имени Чайковского. Вашему назначению предшествовала длительная борьба. Почему так произошло?

– У предыдущего ректора заканчивался контракт, из Министерства культуры обратились ко мне и пригласили занять пост исполняющего обязанности.

Я первый ректор, который окончил школу Лысенко, учился у дирижеров Элеоноры Виноградовой, Владимира Мусько. Я всегда был в курсе дел консерватории, поскольку мой отец, Олег Тимошенко, был ее ректором. В 2005 году он ушел c должности. А через пару лет работы другого ректора сказал мне: "Сынок, надо все сделать, чтобы изменить ситуацию".

– А что именно ему не нравилось?

– Здесь изменилось отношение к людям, климат в коллективе. Было много нареканий, коллективных писем с жалобами. При моем отце этот климат был творческий, при нем консерватория стала национальной. Отец очень хорошо относился к людям, передал это и мне. Он со всеми здоровался: от уборщиц до профессоров, целовал руки.

– И при входе в консерваторию висит посвященная ему мемориальная доска.

– Да, из всех ректоров консерватории – только ему. Мой отец дольше всех занимал этот пост – 22 года. Он отдал консерватории более 50 лет. Создал известную хоровую школу. Савчук Евгений, Пучко Юлия, Павел Ковалик, Людмила Шумская, Иннесса Шилова, Виктор Петриченко. Его ученики сами стали академиками, героями Украины. Он переживал за музыкальную академию, любил ее даже больше, чем своих детей. Она была для него смыслом жизни. Я в консерватории решил продолжить дело отца. Сам я работал проректором в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. Прошел там путь от студента до проректора. Меня в 2017 году избрали как первого украинца в совет директоров международного Зеленого Креста, я учился в США, имею три высших образования, в том числе экономическое. Я вырос в атмосфере академической музыки. У нас дома бывали Стефан Турчак, Евгения Мирошниченко, Мстислав Ростропович, который в 70-е годы преподавал в консерватории, проводил открытые уроки, дирижировал студенческим оркестром в оперной студии и даже выступал на 60-летии Киевской консерватории.

– И все же, почему ваш путь к должности ректора оказался таким непростым?

– Были случаи чисто человеческого предательства. Ко мне приходили люди, на иконах клялись, рассказывали, как хотят работать... Бог им судья. Я выиграл все суды, а также честно победил на выборах ректора академии. Меня поддержали студенты, преподаватели и работники академии. Меня поддерживали Мирослав Скорик, Юрий Рыбчинский, Андрей Гаврилов, Анатолий Кочерга, Евгений Савчук.

Оперная студия Киевской консерватории – плод любви Хрущева к певице Чавдар

Фото предоставлено Максимом Тимошенко

– С какими сложностями вы столкнулись, утвердившись в должности ректора?

– Куда я пришел? Я пришел на руины, до которых довели люди, за 14 лет уничтожившие здесь все. На стенах и потолках был грибок! Без содрогания смотреть на это было невозможно. В оперной студии с потолка капала вода. Подставляли тазики, когда шли спектакли и концерты. При этом туда же приглашали международные делегации. И это зал с такой историей! В консерватории работала народная артистка СССР Елизавета Чавдар. Она была дамой сердца Никиты Хрущева. Он прилетал на военном истребителе на аэрродром Чайка практически каждый вечер из Москвы, и с ней ужинал в Киеве. И готов был исполнить все ее желания. Она, работая завкафедрой, сталкивалась с тем, что студентам негде было выступать. Им не всегда давали оперный театр, а своей сцены не было. И Хрущев подарил Чавдар зал – такой плод любви. Эта история передается из поколения в поколение. Сейчас в оперной студии практически каждый вечер проходят концерты, а до моего прихода была разруха. Температура в аудиториях опускалась до 7 ºС: студенты играли в перчатках. Я смог исправить ситуацию, за неполных два года уже во многом навел порядок. Считаю, что ректор должен быть менеджером, иметь и экономическое образование. Мы сделали крышу, в которой было более 90 дырок! Она не ремонтировалась 62 года! Произвели замену окон, ремонт многих аудиторий без государственного финансирования. И сейчас туда не вложено ни копейки государственных денег. Все сделали наши китайские партнеры и украинские меценаты.

– С ними был какой-то бартер?

– Мы делаем совместный проект – открываем новую академию в городе Хэншуй, под Пекином – вуз будет называться Международная академия искусств и музыки имени Петра Ильича Чайковского. Это проект мирового масштаба. Академия создается при поддержке Китайской Народной Республики, а также известного мецената, друга и партнера бизнесмена Джека Ма (Alibaba Group) – господина Джао Юн Чжань. Академия займет 18 гектаров территории. За основу архитектурного проекта берется наше здание Киевской консерватории. Так мы инвестируем в Китай мозги и нашу методику образования. В мае уже получили лицензию.

Фото предоставлено Максимом Тимошенко

– А дипломы будут какие: китайские ли украинские?

– Двойные: Киевской музыкальной академии и международной.

– Но у преподавателей появится большой соблазн переехать насовсем. Не получится ли так, что никого не останется в киевской консерватории?

– В Международной академии будет конкурс для преподавателей. И важный момент: мы получили лицензию бакалавра для Международной академии, а магистры будут приезжать учиться сюда, в Украину. Мы, наоборот, привлечем людей. Здесь многие хотят работать. Это могут быть преподаватели из разных городов, разных вузов Украины. Первые студенты из Китая уже поступили туда. Хэншуйский университет дал нам корпус. Это наш партнер – седьмой в китайском рейтинге вуз. В нем учится 40 тыс. студентов. А на закладку основного корпуса Международной академии я пригласил президента Украины Владимира Зеленского.

– Когда планируется открытие?

– Будет более ясно после окончания пандемии.

Совместный проект с Китаем я считаю большим достижением: мы везем не лес, не полезные ископаемые, мы показываем всему миру мозги

Максим Тимошенко и Джек Ма. Фото предоставлено Максимом Тимошенко

– Как противостоите коронавирусу в академии сейчас?

– За счет китайских партнеров мы получили все необходимые средства защиты. Отслеживаем ситуацию. Полностью соблюдаются все рекомендации Кабинета Министров, проводится дезинфекция, меряется температура, соблюдается масочный режим.

– А как вокальные факультеты работают? В масках ведь сложно петь.

– Заниматься индивидуально певцы могут. Но есть ограничения. Мы выполняем распоряжения Минздрава, Минобразования и Минкульта. Оркестр и хор работают с ограничениями.

– Пандемия остро отразилась на сотрудничестве с Китаем?

– Да. И мы поддержали Китай. С покойным композитором, Героем Украины Мирославом Скориком создали произведение для Китая, чтобы поддержать страну во время пандемии. Скорик сказал, что впечатлен, как за две недели в Китае, столкнувшись инфекцией, строят больницы. Он заявил, что готов написать произведение. Это стала песня "Мы" в исполнении нашей выпускницы, народной артистки Украины Лилии Гревцовой, в сопровождении оркестра Украинского радио. Дирижировал наш преподаватель, народный артист Украины Владимир Шейко. Видео набрало 3 млн просмотров на китайском аналоге YouTube. Это сенсация: впервые столько просмотров получило произведение классического украинского композитора. И это первое в мире произведение иностранного композитора, посвященное китайскому народу и медикам.

Сейчас пандемия в Китае побеждена. Это самое безопасное место в мире. А наш совместный проект я считаю большим достижением: мы везем не лес, не полезные ископаемые, мы показываем всему миру мозги. Наше музыкальное образование считается в мире лучшим! Когда я еще был исполняющим обязанности ректора, отметил, что у нас больше всего китайских студентов. К слову, именно благодаря иностранным студентам мы можем платить преподавателям по меркам Украины достойную зарплату. По мировым меркам это, конечно, ничего...

Мы вручили Пласидо Доминго звание почетного профессора музыкальной академии. У него были слезы на глазах

Тимошенко и Пласидо Доминго. Фото предоставлено Максимом Тимошенко

– А какие суммы получают преподаватели консерватории в Украине? Какие в Китае?

– В Украине тысяч 15 гривен, в Китае – $3–$5 тыс.

Хотя консерватория – лицо столицы, страны. За рубежом многие знают именно нас – Киевскую консерваторию имени Чайковского. В мире наиболее исполняемые композиторы – Моцарт и Чайковский. Каждые пять минут в мире звучит музыка Чайковского! Совместно с издательством ARTHUSS Мы издали книгу "Чайковський: Україна на карті життя та творчості", которая возвращает этого композитора Украине. Он часто бывал здесь, приезжал к своей сестре в Каменку, написал здесь великое "Лебединое озеро", "Мазепу" и более 30 произведений. Во многом за основу он брал украинскую народную музыку. Происходит Чайковский из древнего казацкого рода Чаек, два его деда учились в Киево-Могилянской академии. Мало кто знает, что Чайковскому предлагали стать директором музыкального училища, переименование которого в консерваторию он и инициировал. По сути, Чайковский мог стать первым ректором Консерватории. Он очень любил Украину. О Каменке Чайковский писал, что находил там то ощущение мира и покоя в душе, которое напрасно искал в Петербурге и Москве. Это ментально переворачивает историю и возвращает Чайковского Украине. Я в этой книге в предисловии пишу: "Во время действия жестких императорских законов, которые запрещали распространение украинской культуры, – печально известных Валуевского циркуляра и Эмского указа, – Петр Чайковский пишет вокальную музыку на слова опального Тараса Шевченко". Это великие Чайковский и Шевченко! И в мире люди должны знать как можно больше о связи Чайковского с Украиной.

И к выборам ректора такое пристальное внимание было, потому что здесь, в консерватории, действительно великая история, работали великие люди. И я хочу эту тенденцию продолжать. В прошлом году студенты обратились ко мне с просьбой пригласить великого Пласидо Доминго. И я это сделал. Он пообщался со студентами, мы вручили ему звание почетного профессора академии имени Чайковского. У него были слезы на глазах. Он сказал: "Для меня большая честь стать профессором академии, которую основал гений музыки Петр Ильич Чайковский".

– Доминго давал мастер-классы?

– Он был на репетиции хорового отделения Савчука Евгения Герасимовича. Они спели для Доминго "Многая лета". Тот сделал несколько замечаний. Это был своеобразный мастер-класс.

– А каким образом Доминго будет проявлять себя в академии как профессор?

– Мы с ним контактируем. Всегда будем рады видеть его в Академии. Но наши планы пока нарушает коронавирус. У нас был и итальянский певец Витторио Григоло. Это самый молодой тенор "Ла Скалы". И он давал в киевской консерватории девятичасовой мастер-класс. Григоло – певец номер один в Италии. Поет как арии, так и композиции Queen.

– А как вы относитесь к тому, что артисты академической школы идут в поп-музыку?

– Я человек демократичный, европейских взглядов, каким был и мой отец. Считаю, если исполнитель с академическим образованием поет на эстраде профессионально, почему нет? Наша выпускница Джамала пела на День Независимости на Майдане, ей дирижировал мой друг и советник Кирилл Карабиц. Она исполняла прекрасные арии. Здесь есть школа, традиции. В консерватории дается базовое музыкальное образование. А у каждого в жизни есть свой путь.

– Один из ваших преподавателей, Владимир Гришко, также экспериментирует с репертуаром в сторону эстрады. И он, кстати, тоже давал большие гастроли в Китае. Почему в этой стране такой повышенный интерес к украинским исполнителям?

– Китайцы очень внимательные и трудолюбивые. И мы замечаем, что каждый год студенты из Китая все сильнее. Они знают, что у нас очень сильные преподаватели, учат наш язык. И в академии в Китае будут тоже учить украинский. А в целом, китайцы изучают нашу историю. И их привлекает Украина и в этом плане. У нас школа вокала и дирижеров самая известная в мире, каждый второй студент – лауреат международных конкурсов. У нас большой зал носит имя героя Украины Василия Слипака, погибшего в АТО на востоке Украины. А путевку в жизнь ему дал мой отец. Он услышал его на KyivMusicFest. Три раза Слипак не мог поступить во Львовскую консерваторию. Отец сказал: "Я считаю очень талантливым этого юношу, я его беру в Киевскую консерваторию". И после слов моего отца Василия уже приняли во Львовскую консерваторию. Это тоже наша история.

Мне стыдно говорить называть размер зарплаты ректора

Фото предоставлено Максимом Тимошенко

– С вашим приходом в музыкальную академию преподавательский состав сильно поменялся?

– Нет. Но я пригласил таких выдающихся людей, как Анатолий Кочерга, Владимир Шейко. Моим советником является Кирилл Карабиц. Я за то, чтобы традиции продолжались.

– Государство вкладывается хоть каким-то образом в консерваторию?

– Впервые за многолетнюю историю государство купило рояль. Он стоит в классе, в котором работал Богодар Которович. Я использую все возможности, в том числе личные связи, для того, чтобы консерватория развивалась. Нам сейчас обещает государство сделать ремонт фасада. Он будет задействован на праздновании 30-летия независимости Украины в следующем году.

– Сложно ли быть ректором?

– Нет. Когда вы на своем месте. Я спортом занимаюсь: большой теннис, плавание круглый год. Поэтому у меня хорошая физическая форма. И хорошая команда. Это не работа, а образ жизни. Если еще учесть, сколько мне за это платят...

– Можем сказать, сколько?

– Стыдно говорить. По украинским меркам, может, нормально. Но я знаю, сколько получают руководители вузов такого уровня в других странах.

– О какого порядка суммах идет речь?

– Руководители такого вуза, как наш, получают $20 тыс. и больше в месяц.

– А у нас, скажем, в три раза больше, чем преподаватели? Или в четыре?

– Нет.

– В два?

– Ну, где-то так. Но если меня так оценивают... Ректор вуза – это ответственность от общежития до всех руководителей структурных подразделений. А сколько инвестиций от меценатов в консерваторию принесла моя команда! Это миллионы долларов!

В академии много красивых женщин. И те же девушки меня и выбирали ректором , действительно, есть какие-то порывы в отношении меня. Но я за здоровые отношения в коллективе

Тимошенко с дочерью Софией. Фото предоставлено Максимом Тимошенко

– Расскажите о вашей семье. У вас есть жена Роксолана, восьмилетняя дочь София.

– Роксолана – бывшая жена.

– А сейчас вы во второй раз женаты?

– Нет. Я самый молодой ректор сейчас, и холост. С женой бывшей хорошо общаемся. Она с красным дипломом закончила Киевский национальный университета кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

– Вокруг вас много студенток. Чувствуете повышенное внимание с их стороны?

– У нас много красивых женщин. Я всех очень уважаю. В академии преимущественно женщины. И те же девушки меня и выбирали ректором. (Смеется). Я с симпатией отношусь к ним. И, действительно, есть какие-то порывы в отношении меня. Но я за здоровые отношения в коллективе. Для меня это очень важно. У меня есть свои принципы.

– Как испокон веков было. В Киеве меценаты всегда помогали в делах культуры: Терещенко, Ханенко…

– Да, и Мишель Терещенко – мой друг. Он сейчас в наблюдательном совете консерватории. Как и Юрий Рыбчинский, Роман Балаян, Мирослав Вантух.

– Какую музыку вы слушаете?

– Я обожаю Чайковского, Лысенко, могу пойти и на поп-концерт: группы The Black Eyed Peas, Стинг. Я люблю профессиональную музыку. И мне посчастливилось быть на разнообразных мероприятиях. На 20-летии Зеленого Креста выступал ведущий пианист мира Андрей Гаврилов, меня приглашали на благотворительный бал принца Альберта II, на котором присутствовал Леонардо ДиКаприо. Я современный человек, тем более жил и работал в США, учил там язык.

Тимошенко и Жан-Клод Ван Дамм. Фото предоставлено Максимом Тимошенко

– Вы дружите с актером Жаном-Клодом Ван Даммом...

– Дружим – громко сказано. Да, он недавно приезжал в Киев. У моего друга Влада Ряшина снимался в сериале. Когда-то Ван Дамм знакомил меня со своими родителями.

– Какое впечатление они на вас произвели?

– Они из Бельгии, очень интеллигентные люди. И Ван Дамм действительно легендарная звезда, уровня каких сейчас мало. Он в очень хорошей спортивной форме. Очень любит свою семью: маму, папу. Есть его определенный образ на экране, а в жизни он очень позитивный и хороший человек.

– Но с ним был связан скандал, когда он девушку-украинку избил. И, говорят, очень любит кутежи, выпивать…

– Когда мы общались, он не пил. Был с родителями. Я не знаю. Это творческие люди…

– А кого можете назвать друзьями из известных людей?

– Певец Анатолий Кочерга. Это друг мой, моего отца, моей семьи. Витторио Григоло также считаю своим другом. Я общался со многими известными людьми. Например, с Михаилом Горбачевым. У него мама украинка, и мы на украинском общались. Пели вместе "Реве та стогне Дніпр широкий". Это великая история, великие люди. Я общался и с коронованными особами. Тот же принц Монако- Альберт II.

– Сложно общаться с коронованными особами?

– Нет. Это, наоборот, очень просто. Я организовывал дни Украины в Монако, в рамках которых мы открыли памятник Сержу Лифарю в Монако – скульптора Анатолия Валиева.

Лифарь делал первые шаги в Киевской консерватории. Наша музыкальная академия открывает любые двери в мире.

– Как расслабляетесь после насыщенных трудовых будней?

– Я серьезно занимаюсь большим теннисом, много читаю, езжу по музеям, архивам, изучаю историю. Это тоже мои интересы. И, знаете, я бы хотел сейчас учиться в Киевской консерватории. Послушать Пласидо Доминго, пообщаться с ним, с тем же Риккардо Мути, мировым светилом, гуру экономики Джеком Ма. Мое хобби – делать то, что у меня получается, и получать удовольствие от того, что я могу сделать. Дерзко. Никто в это не верит, но мы идем дальше и делаем. Преобразования, которые есть, – это командная работа. Я человек верующий. Бываю в храме. Каждый день при входе в академию я без стыда смотрю в глаза своему отцу, который смотрит на меня с мемориальной доски, и это большая для меня ответственность.

Быть ректором – это счастье. Мне нравится процесс достижения успеха в том, на что я нацелен. Я хочу, чтобы мой коллектив получал достойную зарплату. Когда мне ректор Центральной Пекинской консерватории рассказал, что у них дворник получает $2 тыс., мне стало стыдно сказать, сколько у нас получает доцент и профессор. Я хочу сделать все, чтобы наше государство обратило внимание на культуру. И сохранить эти уникальные кадры, вуз и атмосферу. При всем уважении ко всем финансовым структурам, в которых некоторым платят по миллиону гривен, в мире их никто не знает. А нас знают. Нас уважают, с нами считаются. В жюри приглашают наших профессоров. Побеждают наши студенты. И это наша гордость. И я хочу открывать академическое искусство для людей. Мы проводим экскурсии в консерваторию для школьников, студентов других вузов. Наша история – наше национальное достояние.