Ultrarêve. Ван Дамм станцевал в клипе AaRON. Видео
Французскй дуэт AaRON на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Ultrarêve. Главную роль исполнил 59-летний французский актер Жан-Клод Ван Дамм. В клипе он предстает в клетчатой рубашке и узких брюках. Позже – в черной майке. Актер танцует на парковке на фоне белого автомобиля, а в финале ролика появляется у моря. Ван Дамм танцует на берегу и в воде, идя навстречу волнам. Композиция Ultrarêve вошла в альбом Anatomy Of Light.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.