Tell Me U Luv Me. Вышел посмертный клип Juice WRLD на дуэтный трек с Trippie Redd. Видео
На YouTube-канале Lyrical Lemonade разместили посмертный клип рэпера Juice WRLD на трек Tell Me U Luv Me, записанный совместно с певцом Trippie Redd. В клипе снялась девушка Juice WRLD, Элли Лотти, которой была посвящена композиция. В ролике совмещены видео музыканта и анимация. Режиссер – Коул Беннет. Рэпер Juice Wrld умер утром 8 декабря в аэропорту Чикаго. Причиной смерти оказалась передозировка наркотиками.
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