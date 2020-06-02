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02 июня, 2020
 
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Tell Me U Luv Me. Вышел посмертный клип Juice WRLD на дуэтный трек с Trippie Redd. Видео

На YouTube-канале Lyrical Lemonade разместили посмертный клип рэпера Juice WRLD на трек Tell Me U Luv Me, записанный совместно с певцом Trippie Redd. В клипе снялась девушка Juice WRLD, Элли Лотти, которой была посвящена композиция. В ролике совмещены видео музыканта и анимация. Режиссер – Коул Беннет. Рэпер Juice Wrld умер утром 8 декабря в аэропорту Чикаго. Причиной смерти оказалась передозировка наркотиками.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В ролике совмещены видео музыканта и анимация
В ролике совмещены видео музыканта и анимация
Скриншот: Lyrical Lemonade / YouTube

видео

Видео: Lyrical Lemonade / YouTube
Теги: видео, клип, трек, Juice Wrld, ролик
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