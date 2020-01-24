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24 января, 2020
 
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Причиной смерти Juice Wrld стала передозировка наркотиков

В крови 21-летнего рэпера Juice Wrld, умершего 8 декабря 2019 года, нашли оксикодон и кодеин.

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Juice Wrld скончался в аэропорту
Juice Wrld скончался в аэропорту
Фото: juicewrld999 / Instagram

21-летний американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс) умер после случайной передозировки наркотиков. Об этом сообщает издание Fox News.

В официальном заключении судмедэкспертизы указано, что в крови музыканта были обнаружены наркотические препараты: оксикодон и кодеин.

"Бюро установило, что Хиггинс умер в результате токсичности оксикодона и кодеина. Способ смерти – несчастный случай", – говорится в документе.

Издание TMZ в декабре сообщало, что при обыске в самолете Juice Wrld нашли 70 фунтов (более 30 кг) марихуаны и три пистолета, зарегистрированных на телохранителей музыканта. Поскольку самолет обыскивало ФБР, Juice Wrld проглотил запрещенные таблетки

Рэпер Juice Wrld умер утром 8 декабря в аэропорту Чикаго.

Дебютный диск Juice Wrld – Goodbye & Good Riddance – вышел в 2018 году, второй – Death Race for Love – в 2019-м.

Теги: смерть, наркотики, рэпер, музыкант, Juice Wrld
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