Причиной смерти Juice Wrld стала передозировка наркотиков

В крови 21-летнего рэпера Juice Wrld, умершего 8 декабря 2019 года, нашли оксикодон и кодеин.

21-летний американский рэпер Juice Wrld (Джаред Энтони Хиггинс) умер после случайной передозировки наркотиков. Об этом сообщает издание Fox News.

В официальном заключении судмедэкспертизы указано, что в крови музыканта были обнаружены наркотические препараты: оксикодон и кодеин.

"Бюро установило, что Хиггинс умер в результате токсичности оксикодона и кодеина. Способ смерти – несчастный случай", – говорится в документе.

Издание TMZ в декабре сообщало, что при обыске в самолете Juice Wrld нашли 70 фунтов (более 30 кг) марихуаны и три пистолета, зарегистрированных на телохранителей музыканта. Поскольку самолет обыскивало ФБР, Juice Wrld проглотил запрещенные таблетки.

Рэпер Juice Wrld умер утром 8 декабря в аэропорту Чикаго.

Дебютный диск Juice Wrld – Goodbye & Good Riddance – вышел в 2018 году, второй – Death Race for Love – в 2019-м.