Jay-Z подал в суд на тюрьму

Американский рэпер Jay-Z выступил против насилия над заключенными.

Jay-Z: Смерти в тюрьме являются прямым результатом полного пренебрежения к людям Фото: EPA

Американский рэпер Jay-Z, супруг певицы Бейонсе, подал в суд на начальника тюрьмы штата Миссисипи. Об этом сообщает NBC News.

Рэпер подал иск от имени 29 заключенных. Причиной стало насилие в исправительном учреждении, приведшее к смерти пяти заключенных.

"Эти смерти являются прямым результатом полного пренебрежения к людям. Это нарушение их конституционных прав", – говорится в заявлении Jay-Z.

Департамент исправительных учреждений Миссисипи уже ответил на запрос журналистов, заявив, что они не обсуждают иск и ожидают судебных разбирательств.

Jay-Z (Шон Кори Картер) родился 4 декабря 1969 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Он рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель. 14 альбомов Jay-Z достигали вершин хит-парада Billboard 200.