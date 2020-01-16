Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
16 января, 2020
 
Новости

Jay-Z подал в суд на тюрьму

Американский рэпер Jay-Z выступил против насилия над заключенными.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Jay-Z: Смерти в тюрьме являются прямым результатом полного пренебрежения к людям
Jay-Z: Смерти в тюрьме являются прямым результатом полного пренебрежения к людям
Фото: EPA

Американский рэпер Jay-Z, супруг певицы Бейонсе, подал в суд на начальника тюрьмы штата Миссисипи. Об этом сообщает NBC News.

Рэпер подал иск от имени 29 заключенных. Причиной стало насилие в исправительном учреждении, приведшее к смерти пяти заключенных.

"Эти смерти являются прямым результатом полного пренебрежения к людям. Это нарушение их конституционных прав", – говорится в заявлении Jay-Z.

Департамент исправительных учреждений Миссисипи уже ответил на запрос журналистов, заявив, что они не обсуждают иск и ожидают судебных разбирательств.

Jay-Z (Шон Кори Картер) родился 4 декабря 1969 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. Он рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель. 14 альбомов Jay-Z достигали вершин хит-парада Billboard 200.

Теги: рэпер, Jay-Z, тюрьмы, иск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Как провалилась парижская операция по вербовке жены диссидента Синявского
Записки бывшего подполковника КГБ: Как провалилась парижская операция по вербовке жены диссидента Синявского
Владимир ПОПОВ
В Кабмине в пять раз повысили зарплаты? Гончарук утверждает, что таким образом борется с коррупцией. Главное
В Кабмине в пять раз повысили зарплаты? Гончарук утверждает, что таким образом борется с коррупцией. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
  Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией
  Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS