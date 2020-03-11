Godzilla. В клипе Эминема снялся Тайсон. Видео

На YouTube-канале Lyrical Lemonade разместили клип американского рэпера Эминема на трек Godzilla. Композиция была записана вместе с рэпером Juice Wrld. Он скончался от передозировки наркотиков 2 декабря 2019 года. Режиссер – Коул Беннетт. В клипе снялся боксер Майк Тайсон. "Хорошо провел время, нокаутировав Эминема в его новом клипе. Вы с Доктором Дре делаете большие дела, и это действительно вдохновляет", – написал Тайсон в Twitter.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.