Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
Шотландский диджей Кельвин Харрис на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Over Now. Песню и видео он записал вместе с канадским музыкантом The Weeknd. В ролике Харрис появляется фрагментарно. В финале несколько раз в кадре мелькает его лицо. Главным героем клипа является The Weeknd. Он предстает в формате графического изображения. Музыкант прогуливается по ночному городу и попадает в фантастическую реальность. Он танцует в космосе и на фоне солнечного диска, находясь на некой другой планете.
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