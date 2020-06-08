"Золото". Галустян в золотом боди снялся в клипе своего проекта Super Жorik. Видео
Российский комик Михаил Галустян в образе Super Жorikа презентовал на своем на YouTube-канале клип на трек "Золото". В ролике он появился в золотом боди на подиуме в окружении моделей. "Основатель музыкального стиля ElectroКавказ, сердцеед, шашлыколюб, звезда мирового шоу-бизнеса Super Жorik – человек-праздник! Где бы не появлялся этот жизнерадостный кавказский мот и кутила, он везде создает свою веселую атмосферу. Вот и в этот раз Super Жorik превратил закрытый показ известного московского дизайнера Жан-Поля Гудкова в яркий карнавал!" – говорится в описании ролика. Режиссер – Григор Гаспарян.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.