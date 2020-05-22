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22 мая, 2020
 
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Fragile Tension. Вышел клип Depeche Mode с голограммами музыкантов. Видео

Британская группа Depeche Mode на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию Fragile Tension. В ролике сюжет как таковой отсутствует. Изображения музыкантов, появляющиеся в кадре, рассыпаются на частицы, превращаются в огонь и цифровые голограммы. Режиссеры клипа – Роб Чендлер и Бэрни Стил. Трек Fragile Tension был выпущен в 2009 году в альбоме Sounds of the Universe.

 
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Сюжет как таковой в клипе отсутствует
Сюжет как таковой в клипе отсутствует
Скриншот: Depeche Mode / YouTube

видео

Видео: Depeche Mode / YouTube
Теги: Depeche Mode, видео, клип, трек, ролик
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