Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2020
 
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Умер актер из фильма "Безумный Макс"

Австралийский актер Хью Кияс-Берн, прославившийся после выхода двух частей фильма "Безумный Макс", умер на 74-м году жизни.

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Кияс-Берн родился в 1947 году
Кияс-Берн родился в 1947 году
Фото: Jothra From Planet 143 / Twitter

Австралийский актер британского происхождения Хью Кияс-Берн умер в возрасте 73 лет. О его смерти 2 декабря в Facebook сообщил американский режиссер Брайан Тренчард-Смит, снимавший актера в фильме "Человек из Гонконга" (1975).

Причина смерти Кияс-Берна не сообщается. Известно, что актер умер в клинике.

Хью Кияс-Берн родился 18 мая 1947 года. Актер стал известен благодаря ролям отрицательных героев в двух частях фильма "Безумный Макс" – в первой картине он сыграл роль Потрошителя, а во второй – Несмертного Джо.

Кияс-Берн также играл в сериалах "Моби Дик", "На краю Вселенной".

Теги: смерть, актер
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