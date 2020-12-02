Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице"

Советская актриса Нина Иванова, сыгравшая роль учительницы Татьяны Сергеевны в картине "Весна на Заречной улице", умерла на 87-м году жизни.

Иванова сыграла роль учительницы Татьяны Сергеевны в 22 года Скриншот: ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ / YouTube

86-летняя советская актриса Нина Иванова умерла в Москве после продолжительной болезни, сообщается 2 декабря на сайте Союза кинематографистов России.

Причины смерти актрисы не называются. Похороны Ивановой состоятся 4 декабря.

Иванова родилась 6 января 1934 года в Москве. Она дебютировала в кино в 10-летнем возрасте, сыграв в фильме режиссера Виктора Эйсымонта "Жила была девочка".

Известность на тот момент 22-летней актрисе принесла роль учительницы Татьяны Сергеевны в картине Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице".

В качестве режиссера Иванова сняла несколько выпусков детского юмористического тележурнала "Ералаш".