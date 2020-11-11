Умерла 35-летняя супруга бывшего главы Минздрава Украины

35-летней Анастасии Островской за месяц до смерти сделали операцию по удалению камней из желчного пузыря в частной клинике.

В Киеве умерла жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили, 35-летняя Анастасия Островская. Об этом 11 ноября сообщает Chas News со ссылкой на заявление Квиташвили.

В комментарии изданию экс-министр сообщил, что "не в силах об этом говорить". Он отметил, что занимается оформлением бумаг.

В пресс-службе клиники "Борис" Сhas News заявили, что не разглашают информацию о пациентах.

Бывший министр на своей странице в Facebook сделал публикацию о смерти жены. Публикация скрыта настройками конфиденциальности, вероятно, ее могут видеть только друзья Квиташвили.

По информации Obozrevatel, месяц назад Островской сделали операцию по удалению камней из желчного пузыря в частной клинике. По данным издания, ее проводили без разреза, лапороскопическим способом.

"Она должна была занять 40 минут, но продлилась пять часов из-за того, что хирурги случайно перерезали сосуд, который питал печень. После недели реабилитации пришлось делать еще одну операцию из-за проблем с дренажами", – говорится в сообщении.

Спустя неделю женщину снова госпитализировали, еще через день провели четвертую операцию. Ее ввели в наркотический сон и провели ряд реанимационных действий, которые не увенчались успехом, добавили в издании.

Островская умерла 9 ноября, говорится в сообщении.