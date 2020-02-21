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Женщина играла на скрипке, когда ей делали операцию на головном мозге. Видео

The Guardian опубликовала в YouTube уникальное видео операции на головном мозге, во время которой пациентка играла на скрипке. В 2013 году у скрипачки Дагмар Тернер во время концерта случился приступ. Ей диагностировали опухоль головного мозга. Она увеличилась в размере, и врачи приняли решение удалить ее. Операция прошла 31 января. Хирурги лондонской больницы Королевского колледжа попросили 53-летнюю женщину играть на инструменте, чтобы убедиться, что части мозга, которые контролируют мелкую моторику и координацию движений, не повреждены.

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Тернер играла на скрипке, пока ей удаляли опухоль мозга
Тернер играла на скрипке, пока ей удаляли опухоль мозга
Фото: ЕРА
видео

Видео: Guardian News / YouTube
Теги: Великобритания, концерт, хирургия, операция
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