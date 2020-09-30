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Луценко сообщил, что у него рак

По словам бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, он лечится от онкозаболевания и перенес восьмичасовую операцию.

Луценко: Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой
Луценко: Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook, что лечится от онкологического заболевания. 

"Сегодня, в день Веры, Надежды, Любви, закончился хирургический этап [лечения] моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и восьмичасовая операция, и дни боли. Впереди – химиотерапия", – написал он. 

Луценко отметил, что "все будет хорошо". 

"Уважаемые враги, не расслабляйтесь. Я остаюсь в политике и не отступлю от передовой", – добавил экс-генпрокурор. 

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1610226392509863

Луценко не привел других деталей, в том числе не уточнил, как давно лечится о рака. Он родился в 1964 году в Ровно. Был генеральным прокурором Украины с мая 2016-го по август 2019 года.

4 ноября 2019 года его супруга Ирина Луценко сообщила, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в связи с состоянием здоровья. 12 ноября Верховная Рада одобрила это решение. Луценко рассказывал, что в 2019 году его супруга перенесла инсульт

Теги: Юрий Луценко, здоровье, рак, хирургия, онкология, операция
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